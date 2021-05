Facoltà teologica Sardegna: il 28 maggio convegno online per i 400 anni di fondazione dell’Università di Cagliari

Si svolgerà il 28 maggio alle 10, in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà teologica della Sardegna (Pfts), un convegno per i 400 anni della fondazione dell’Università degli studi di Cagliari, con un richiamo particolare ai rapporti tra l’Università e la Pfts nel corso di questi quattro secoli.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Maceri, preside della Pontificia Facoltà teologica, di Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari, e di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, verranno proposte diverse relazioni. “L’apporto della Compagnia di Gesù all’Università di Cagliari dal 1626 sino alla soppressione (1773)” verrà trattato da Guglielmo Pireddu, professore associato di Storia della Chiesa, Pfts; “‘I progressi di questa ingegnosa gioventù ne’ buoni studi della Teologia’ nella Regia Università di Cagliari (1764-1873)” sarà il tema di Eleonora Todde, ricercatrice di archivistica (UniCa); “Il sapere teologico in Sardegna tra soppressione governativa e Vaticano II (1874 -1971)” verrà affrontato da Tonino Cabizzosu, professore emerito di Storia della Chiesa, Pfts. Infine maceri parlerà di “‘Uniti nell’amore per la conoscenza e per l’uomo’ collaborazione tra Pfts e Università negli ultimi decenni e in prospettiva”. A moderare l’incontro Cecilia Tasca, docente ordinario di archivistica (UniCa).