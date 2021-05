Cinema e società: domani riparte on line il progetto “Scuola Abc” con il film “Le Invisibili”

“Film come ‘Le Invisibili’ (Les invisibles) di Louis-Julien Petit riescono nell’arduo compito di raccontare con luminosità, speranza e la giusta dose di commedia, realtà complesse e difficili come quella dell’assistenza sociale. È il racconto di quattro donne con una missione: reinserire nella società persone abituate a vivere in strada. Un film che parla di coesione, di solidarietà e caparbietà, la dimostrazione che se ci si aiuta reciprocamente le avversità possono essere fronteggiate”. Lo si legge in una nota della Rivista il Cinematografo in cui si informa della ripartenza, seppur on line, dei progetti “Scuola Abc”. “Di questa forza della coesione – si legge ancora – , dell’assistenza sociale e degli strumenti necessari ad attuarla si parlerà nel prossimo appuntamento di Cinema & Società, che si terrà Il 26 maggio con il titolo: ‘L’invisibilità nella società di oggi e l’importanza di una rete sociale'”. Arianna Ciampoli, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica, farà da moderatrice tra gli ospiti: Eloa Montesel, dell’associazione NonnaRoma, Diletta Bellotti, ricercatrice presso l’Osservatorio Agromafie, Francesco Tecca, della Comunità di Sant’Egidio. Il film sarà approfondito dal critico cinematografico Fabio Ferzetti. All’evento interverranno inoltre Giovanna Pugliese, responsabile Ufficio cinema Regione Lazio, e la coordinatrice progetti “Scuola Abc”, Lucia di Cicco. Cinema & Società rientra nel progetto “Scuola Abc”, rivolto agli studenti degli istituti superiori del Lazio con l’obiettivo di approfondire i temi di attualità e stimolare riflessioni sull’attuale situazione. In particolare, si tratta di una serie di incontri che hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza del fumetto, della street art e del cinema d’animazione con il contributo di illustratori, registi e critici per avvicinare gli studenti ad un nuovo metodo di comunicazione ed interazione sociale. I progetti sono da sempre seguiti con notevole successo: nel triennio 2017–2020 hanno partecipato 170 scuole, 425 docenti e circa 20mila studenti. Quest’anno ripartono per l’edizione 2020-2021 in modalità online.