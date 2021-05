Assemblea Cei: card. Bassetti, per contrastare “inverno demografico” servono “interventi fiscali” e “politiche attive del lavoro femminile”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Sono ormai più di trent’anni, che la nostra Conferenza puntualmente ricorda la questione demografica: quello che allora si profilava e che con chiarezza avevano illustrato gli esperti, oggi, per l’implacabile legge dei numeri, è manifestamente presente a tutti”. Nell’introduzione alla 74ª Assemblea generale dei vescovi italiani, il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha parlato così della questione dell’inverno demografico, affrontata anche da Papa Francesco nel suo intervento agli “Stati generali della natalità”, organizzati venerdì 14 maggio dal Forum delle Associazioni Familiari e oggetto di “un’assunzione d’ impegno” da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Per risalire la china – la ricetta della Chiesa italiana – servono ovviamente gli interventi di carattere fiscale e amministrativo, riassunti ad esempio nell’assegno unico in via d’implementazione per tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, servono le politiche attive del lavoro soprattutto femminile, rispettose dei tempi della famiglia e della cura dei figli”.