Sport: Csi, fresco di stampa il nuovo sussidio “Olympia Games – Estate a 5 cerchi”. Domani presentazione a Roma al Foro Italico e on line

È in arrivo un libro con tutti i colori e il calore della prossima estate, un’estate proiettata sui prossimi Giochi Olimpici. Ci ha pensato il Csi a preparare per questa stagione estiva 2021 un ricco sussidio illustrato con oltre 100 giochi, attività, balli, proposte. Fresco di stampa, edito dal Centro Ambrosiano, 144 pagine al costo di 10 euro, si intitola appunto “Olympia Games – Estate a 5 cerchi”: un viaggio affascinante tra le discipline olimpiche e i grandi campioni di tutti i tempi, accompagnati da due simpatiche guide, Filippide e Kallistè. Un libro illustrato ricco di curiosità, pensato per i ragazzi e per gli animatori, con tanti spunti e idee per preparare i giochi dell’estate negli oratori, nei centri estivi, nei camp delle società sportive.

Curiosità, inclusività e multiculturalità sono all’interno delle pagine che accompagnano i ragazzi alla scoperta di certi “simboli” dei giochi olimpici, di alcune “storie olimpiche”. Notevole la varietà di giochi adatti anche a ragazzi con disabilità e che “pescano” dal bacino dei giochi e sport di tutte le culture del mondo. Inoltre, nell’indice anche una serie di preghiere che riprendono i colori della bandiera olimpica, per avere degli schemi da utilizzare nei diversi centri estivi. Infine c’è anche una proposta di “cerimonia di chiusura” da proporre magari anche “in presenza” dei genitori.

A spiegarne il significato è proprio l’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini: “È un testo per la felicità dei ragazzi e non per prepararsi ad una Olimpiade. L’estate è oggi un tempo favorevole per una ripartenza con i ragazzi, poiché sganciati dagli obblighi scolastici e ora anche dall’opportunità di avere regole meno restrittive da seguire. Il momento giusto per non lasciarli soli. L’impegno del Csi è sempre stato quello di accogliere i ragazzi e star accanto a loro, specie in questo tempo di ripartenza. Senza classifiche né punteggi, ma per fornire l’occasione di vivere lo sport come libertà, spontaneità, gioia e relazione. Valori che fanno anche parte dell’esperienza olimpica e che sono ben evidenziati in questo sussidio dedicato ai giovani”.

Il volume sarà presentato domani, mercoledì 26 maggio, alle ore 18 presso la Sala Giunta del Coni al Foro Italico, a Roma, e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Csi.

Assieme al presidente del Csi, Vittorio Bosio, e a don Alessio Albertini, curatore per il Csi del volume, interverrà anche il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, che ha scritto la prefazione di “Olympia Games”.