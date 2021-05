Papa Francesco: lancio piattaforma Laudato si’, “cammino di sette anni” affinché “le nostre comunità diventino totalmente sostenibili”

“Lavorare insieme. Solo così potremo creare il futuro che vogliamo: un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile”. Questo l’invito di Papa Francesco nel videomessaggio inviato in occasione del lancio della piattaforma di azione Laudato si’, ricordando che il 24 maggio 2020 aveva indetto l’anno Laudato si’. “Oggi sono lieto di annunciare che l’anno Laudato si’ sfocerà in un progetto d’azione concreto, la Laudato si’ Action Platform, un cammino di sette anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità, perché diventino totalmente sostenibili, nello spirito dell’ecologia integrale”.

Dal Pontefice l’incoraggiamento ad “affrontare questo cammino insieme”, rivolto in particolare a sette realtà: famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. “In un cammino che durerà per sette anni, ci lasceremo guidare dai sette obiettivi della Laudato si’, che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell’ecologia integrale: la risposta al grido della Terra, la risposta al grido dei poveri, l’economia ecologica, l’adozione di uno stile di vita semplice, l’educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l’impegno comunitario”. Infine, la consapevolezza che “c’è speranza”. “Tutti possiamo collaborare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e capacità, perché la nostra madre Terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni a risplendere secondo il progetto di Dio”.