Argentina: Caritas, la Colletta annuale si terrà il 12 e il 13 giugno. Privilegiate le donazioni digitali dopo la “cifra record” del 2020

Dopo aver registrato un record storico di oltre 3 milioni di persone raggiunte con aiuti materiali, Caritas Argentina ha annunciato ieri il lancio dell’edizione 2021 della sua tradizionale Colletta annuale. Si svolgerà in tutto il Paese sabato 12 e domenica 13 giugno con lo slogan “In tempi difficili, condividiamo di più”.

Per il secondo anno consecutivo, l’istituzione della Chiesa cattolica baserà la sua strategia di raccolta fondi sui social network e le piattaforme di donazione digitale, a causa delle attuali restrizioni. Anche se verranno mantenute le tradizionali buste e urne per coloro che desiderano avvicinarsi alle parrocchie e collaborare fisicamente, la campagna 2021 sarà in linea con le attuali indicazioni sanitarie, per evitare il contagio.

“La pandemia ha messo milioni di famiglie argentine in una situazione drammatica, aggravando notevolmente le difficili condizioni che già si trovavano ad affrontare. Questa situazione ha richiesto un notevole coordinamento e uno sforzo logistico per portare attenzione materiale e sostegno spirituale agli argentini più bisognosi”, ha sintetizzato mons. Carlos Tissera, vescovo di Quilmes e presidente di Caritas Argentina. L’anno scorso, la raccolta totale è stata di 126.165.558 pesos. Il dato rappresenta un aumento dell’8,58% rispetto al 2019. Il denaro della raccolta viene utilizzato per sostenere i programmi di assistenza immediata e promozione umana che la Caritas sviluppa durante l’anno, legati a microimprese produttive e autoconsumo, formazione al lavoro, piani di inclusione educativa, approccio pastorale e comunitario alle dipendenze, cura della prima infanzia, formazione alla cittadinanza, centri di assistenza comunitaria, scuole materne.