Assemblea Cei: card. Bassetti su ddl Zan, “c’è ancora tempo per dialogo aperto”

(Foto Siciliani-Gennari/CEI)

Nella questione demografica “non sono in gioco gli schieramenti politici e gli interessi, peraltro mutevoli, delle forze politiche. È in gioco l’atteggiamento verso il futuro, nei confronti del quale l’inverno demografico e il calo della fecondità denunciano uno strutturale malessere”. Lo ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell’introduzione alla 74ª Assemblea generale dei vescovi italiani, in corso a Roma fino al 27 maggio. “Per scaldarsi dal freddo dell’inverno, serve un modello di sviluppo chiaro nei principi e negli indirizzi di fondo che sappia non solo farsi carico, ma armonizzare in un quadro organico le varie stagioni della vita, dagli anziani ai bambini”, la proposta della Chiesa italiana. “Per questo – ha spiegato Bassetti – la nostra Presidenza è intervenuta con un comunicato a proposito del dibattito in corso sul disegno di legge recante ‘Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità’. “Ribadiamo come ci sia ancora tempo per un ‘dialogo aperto’ per arrivare a una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative”, la posizione della Cei sul ddl Zan.