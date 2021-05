Spagna: Cee, questa settimana per la campagna #HazMemoria parla del lavoro socio-sanitario della Chiesa

Nella settima settimana della campagna #HazMemoria (#FaiMemoria) che la Conferenza episcopale spagnola (Cee) ha lanciato insieme con i media Ecclesia, Trece e Cope, al centro è l’impegno sanitario Della Chiesa. Tra i segni identificativi della Chiesa ci sono la carità e l’amore per il prossimo. L’impegno socio-sanitario svolto in Spagna è davvero notevole. “Il nostro Paese – si legge sul sito della Conferenza episcopale spagnola – ha 1.000 centri che aiutano quasi un milione e mezzo di persone durante la loro malattia. Tutti abbiamo dei malati. Ognuno di noi ha anche bisogno delle cure che nella Chiesa ci danno”.

Con l’hastag #HazMemoria si intende valorizzare il ruolo della Chiesa e dei cristiani nell’opera della società e l’importanza del loro contributo al bene comune di tutti. L’obiettivo della campagna, in corso fino al 30 giugno, è rendere visibile il lavoro della Chiesa in diversi ambiti, da quello pastorale o assistenziale a quello educativo o missionario, dal sostegno alla famiglia e alla vita fino alla cura delle persone vulnerabili.

Lo scopo di questa campagna è presentare sui media la vita reale della Chiesa, le attività che svolge, le persone coinvolte, le storie che rendono visibile nel mondo l’azione della Chiesa.