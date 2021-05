Economia circolare: Fondazione Centesimus Annus, domani dialogo con Luca Dal Fabbro

Un incontro on line con Luca Dal Fabbro, fondatore del Fondo italiano per la Economia circolare e vice presidente del Circular Economy Network, sul tema “Il ruolo strategico dell’economia circolare per l’Italia e l’Europa”. Lo organizza la Fondazione Centesimus Annus – pro Pontifice, domani, mercoledì 26 maggio, alle 18, nell’ambito del progetto “From one to many”. Dal Fabbro, esperto di economia circolare e politica energetica, svilupperà una riflessione proprio sul ruolo strategico dell’economia circolare per l’Italia e l’Europa.

Aprirà i lavori Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus. “Il progetto From one to many avviato alla fine dello scorso anno si propone di acquisire le testimonianze di importanti protagonisti dell’imprenditoria, dell’accademia, del mondo educativo, della politica, del Terzo settore per capire proprio dall’esempio che ci viene portato da chi opera in questi campi cosa si può fare concretamente per realizzare il mondo nuovo ispirato all’ecologia integrale che Papa Francesco ci invita a realizzare”, spiega Anna Maria Tarantola, presentando l’iniziativa. Il tema generale di questi incontri, è quello della conferenza internazionale 2021, che si terrà il prossimo ottobre e si concentrerà sui concetti di solidarietà, cooperazione e responsabilità come basi su cui costruire un mondo più inclusivo, più solidale e più sostenibile.