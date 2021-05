Diocesi: Fuci Urbino, domani on line l’incontro “Agromafia, la schiavitù degli invisibili”

Mercoledì 26 maggio, alle ore 19, su Zoom si terrà un convegno online che tratterà il tema delle agromafie. A promuoverlo la Fuci dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. “Quali sono le dinamiche che favoriscono l’insorgere e il radicarsi del fenomeno dell’agromafia? Quando e come si è sviluppato questo fenomeno? Come è stato affrontato a livello giuridico? La capacità legislativa e la volontà delle Istituzioni si stanno muovendo sinergicamente per risanare questa piaga?” sono alcune delle domande a cui cercherà di rispondere l’incontro intitolato “Agromafia, la schiavitù degli invisibili”.