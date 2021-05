Assemblea Cei: card. Bassetti, “basta morti sul lavoro!”

(Foto Siciliani-Gennari/CEI)

“Basta morti sul lavoro!”. Ad esclamarlo è stato il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell’introduzione alla 74ª Assemblea generale dei vescovi italiani, in corso a Roma fino al 27 maggio. A proposito di lavoro, il cardinale ha chiesto “un’attenzione perché questo avvenga sempre in condizioni sicure. Basta morti sul lavoro! È un’emergenza da affrontare: servono una strategia e una forte iniziativa nazionale che coinvolga tutti, Governo, Istituzioni e cittadini. Ci auguriamo che si proceda in tal senso”.