Recovery Plan: Mattarella, “indispensabile la collaborazione fra tutte le realtà del Paese, necessarie tutte le energie”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La collaborazione fra tutte le realtà del Paese è indispensabile per definire nel modo migliore, per attuare sollecitamente e con efficienza i programmi che conseguono dal Next Generation dell’Unione europea. La loro realizzazione tempestiva, veloce ed efficace ha bisogno di tutte le energie del Paese”. Lo ha affermato questa mattina a Cremona il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. I monasteri nell’Alto Medioevo furono i propulsori della rinascita culturale e civile dei popoli d’Europa. Siamo in un momento di ripresa per il nostro Paese. Essere qui assume quasi un valore simbolico”, ha osservato il Capo dello Stato che ha elogiato la “collaborazione tra pubblico e privato” che ha sostenuto il recupero del monastero di Santa Monica, sottolineando che “collaborazione tra pubblico e privato è una condizione preziosa anche in via generale, particolarmente in questo momento, in questa contingenza”.