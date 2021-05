Diocesi: Bari-Bitonto, domani un “Incontro di preghiera per il creato”

“Questo evento vuole essere un segno di speranza e attenzione verso luoghi simbolo dai punti di vista ambientale e architettonico, per far intendere che le cose possono cambiare anche attraverso piccoli segni”. Così Tommaso Cozzi, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, commenta l’iniziativa “Incontro di preghiera per il creato”, che si terrà domani alle 17.30 presso la chiesa rurale dell’Annunziata a Bitonto. L’incontro, che giunge a conclusione della Settimana Laudato Si’, prevede “la lettura e il commento di alcuni brani della Laudato Si’ e un momento di preghiera”, prosegue. Interverranno, oltre a Cozzi, padre Antonio Iannuzzi, parroco della Divina Provvidenza di Bari, padre Antonio Genziani, parroco di S. Ottavio di Modugno, e don Nicola Tatulli, vice parroco della SS. Annunziata di Modugno. L’evento è stato organizzato anche con il contributo del Tavolo diocesano Laudato si’ che, nato a febbraio, raccoglie oltre venti tra associazioni e Uffici diocesani. “Abbiamo scelto la chiesa dell’Annunziata – spiega Cozzi -, perché ricade in una zona con un altissimo valore ambientale. Di questa chiesa si ha già notizia nel 1200 e dal 19° secolo è patrimonio condiviso delle popolazioni delle tre parrocchie rappresentate, che lì svolgevano un pellegrinaggio nel giorno dell’Annunciazione”.