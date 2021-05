Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi l’undicesima meditazione dedicata al servizio al Vangelo

“Oggi fra Egidio ci guida lungo l’undicesima tappa del cammino dei 13 martedì, percorso che ci accompagna fino al 13 giugno, festa di Sant’Antonio”. Lo scrivono i frati della basilica di Sant’Antonio di Padova, a proposito della undicesima video-meditazione del percorso dei “Tredici martedì” di Sant’Antonio, , la caratteristica devozione antoniana che per 13 settimane prepara spiritualmente alla festa di Sant’Antonio di Padova.

In questa meditazione fra Egidio Canil, spiegano i frati, “ci parla della missione a cui sant’Antonio ha dedicato tutta la sua vita: essere a servizio del Vangelo e testimoniarlo lungo le strade del mondo”. Per Antonio “la Parola di Dio è l’unica parola che salva!”. E aggiunge nei suoi Sermoni: “Come l’oro è il più prezioso dei metalli, così la Sacra dottrina sovrasta ogni altra scienza. Chi non conosce la Scrittura è un analfabeta!”. E allora “l’invito di questa meditazione è quella di imparare da Antonio a studiare, a leggere la Parola di Dio, a farne tesoro nella nostra vita di cristiani. Solo in questo modo anche noi, come lui, avremo sempre nel cuore la Parola di Dio”.

Sulla pagina Facebook dei frati della basilica del Santo, oggi alle ore 18, si potrà seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino tutte le meditazioni sono state raccolte in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.