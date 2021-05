49ª Settimana sociale: diocesi Nardò, il 28 maggio incontro online con l’arcivescovo Santoro

Un incontro online con mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato per le Settimane sociali dei cattolici italiani. Lo organizza l’Ambito Carità (Ufficio per la pastorale sociale e Caritas) della diocesi di Nardò-Gallipoli. Con mons. Santoro si parlerà del documento preparatorio e dei temi al centro della Settimana sociale, in programma a Taranto dal 24 al 24 ottobre.

L’incontro, in programma venerdì 28 maggio, alle 20, in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della diocesi, è rivolto ai membri delle Commissioni Carità delle nostre parrocchie e a tutti coloro che lo desiderano.