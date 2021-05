India: Save the children, “in arrivo il ciclone Yaas, preoccupati per centinaia di migliaia di bambini”

In India cresce la preoccupazione per la sicurezza di centinaia di migliaia di bambini mentre è in arrivo il ciclone Yaas, che dovrebbe colpire domani, ora locale, gli Stati orientali del Bengala occidentale e dell’Odisha. Segue il ciclone Tauktae, che ha colpito la costa occidentale dell’India la scorsa settimana. Le agenzie governative stanno aiutando le persone a evacuare in aree più sicure. Save the children è preoccupata che il ciclone rischi di diffondere ulteriormente l’infezione. Molti rifugi per cicloni sono attualmente utilizzati come centri di assistenza per il Covid-19, limitando lo spazio disponibile per coloro che cercano rifugio dalla tempesta. “Centinaia di migliaia di bambini e le loro famiglie rischiano di rimanere senza casa, costretti a dormire fuori o con parenti e amici all’avvicinarsi del ciclone Yaas, e con capacità ridotte di seguire le linee guida di allontanamento sociale e maggiore rischio di essere esposti al virus – ha dichiarato Chittapriyo Sadhu, vicedirettore della gestione del programma di Save the children in India -. Con il Paese ancora vacillante per le ricadute del Covid-19 e la devastante perdita di vite umane delle ultime settimane, un altro ciclone pericoloso è l’ultima cosa di cui l’India ha bisogno”. Migliaia di case rischiano di essere distrutte, così come enormi aree coltivate e animali da fattoria, da cui le famiglie dipendono per cibo e reddito. I team umanitari di Save the children sono pronti a rispondere subito dopo l’arrivo del ciclone, per valutare bisogni di famiglie e bambini e garantire che siano al sicuro da tratta e abusi.