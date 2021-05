Migranti: Acli, il 26 maggio convegno sulla cittadinanza alle seconde generazioni

“Ius soli. Italiano, modestamente, lo nacqui”: è il titolo dell’incontro che si svolgerà il 26 maggio presso la sede nazionale delle Acli (via G. Marcora 18), a Roma, trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook delle Acli nazionale a partire dalle ore 16. I lavori saranno introdotti da Antonio Russo, vicepresidente nazionale Acli, che precederà gli interventi di Mohamed Abdallah Tailmoun, portavoce Rete G2 – Seconde generazioni, dell’attore Jonis Bascir e della pluricampionessa italiana di lancio del peso nelle categorie giovanili, Danielle Madam. A seguire interverranno la senatrice Emma Bonino e il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta. Le conclusioni sono affidate al presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia. Qui il link per seguire l’evento in diretta.