Migranti: Open arms, foto choc di corpi di bimbi su spiaggia libica “ma non importa a nessuno”

Tre foto scioccanti dei corpi di un neonato, di un bambino e di una donna abbandonati da almeno tre giorni sulla spiaggia di Zuwara, in Libia, portati lì dalla corrente dopo un naufragio sono state pubblicate da Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, che effettua salvataggi in mare con le sua navi umanitarie: “Sono ancora sotto choc per l’orrore – scrive su Twitter -, bambini piccoli e donne che avevano solo sogni e voglia di vivere. Sono abbandonati lì da più di tre giorni” ma “non importa a nessuno”.