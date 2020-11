Ue: Commissione propone l’“Unione europea della salute”. Kyriakides, “affrontare insieme le minacce sanitarie”

“La salute è adesso più che mai una chiara preoccupazione per i nostri cittadini, che in tempi di crisi si aspettano giustamente che l’Unione europea assuma un ruolo più attivo. Oggi rafforziamo le basi per creare una Ue più sicura, resiliente e meglio preparata in campo sanitario”. Spetta a Stella Kyriakides, commissaria Ue per la salute, illustrare i passi che l’Unione deve intraprendere per costruire l’“Unione europea della salute” che “si fonda sulla preparazione e sull’affrontare insieme, come un’Unione, le minacce comuni per la salute. È necessario agire in questo modo per soddisfare le aspettative dei cittadini”. La Commissione europea compie dunque i primi passi verso la costruzione dell’Ue della salute annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione. La Commissione presenterà una serie di proposte per “potenziare il quadro per la sicurezza sanitaria” e per “rafforzare il ruolo delle principali agenzie dell’Unione nella preparazione e nella risposta alle crisi”. È necessario un maggiore coordinamento a livello comunitario – è questa la convinzione – al fine di intensificare gli sforzi nella lotta contro la pandemia di Covid-19 e le future emergenze sanitarie”. Sulla base degli insegnamenti tratti dall’attuale crisi, le proposte odierne “garantiranno una preparazione e una risposta potenziate durante la crisi sanitaria attuale e quelle future”.