Salute: Bando ricerca finalizzata 2019, Fondazione Gemelli ai primi posti in tre categorie

Ottima la performance della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs al Bando della ricerca finalizzata 2019 del ministero della Salute. Il Comitato tecnico sanitario della Salute a fine settembre ha approvato la graduatoria finale, appena pubblicata sul sito del ministero, per i progetti vincitori nelle tre categorie progettuali: Giovani ricercatori (Gr), Ordinari di ricerca finalizzata (Rf) e Cofinanziati (Co). Il Gemelli, si legge in un comunicato, “ne esce a testa alta, collocandosi al terzo posto della graduatoria nazionale per la categoria ‘Giovani ricercatori’, al quinto posto per i progetti ‘Ricerca Finalizzata’ e al quarto posto come finanziamento complessivo”. I progetti vincitori spaziano dall’oncologia all’oculistica; dalla neurologia all’endocrinologia; dalla psichiatria alla cardiologia e alla pediatria.

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti – commenta Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Gemelli –, particolarmente lusinghieri soprattutto nella sezione Giovani ricercatori’, che ha ottenuto un tasso di successo del 20%. Le nostre giovani leve fanno onore alla nostra Fondazione e fanno presagire un futuro di successi sul panorama nazionale della ricerca scientifica, che già ci vede solidamente ai primi posti”. Di qui l’esortazione a “far sempre meglio, anno dopo anno”.

Sono stati 1.703 i progetti presentati da ricercatori operanti in strutture del Servizio sanitario nazionale e certificati dai rispettivi destinatari istituzionali; 100 milioni di euro i fondi per la ricerca sanitaria messi a disposizione dal ministero della Salute con il Bando.