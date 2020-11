Diocesi: Sassari, don Antonio Serra e don Daniele Contieri positivi al Covid-19. Entrambi in buone condizioni

I sacerdoti don Antonio Serra, parroco di San Gavino Martire in Sassari (Bancali), e don Daniele Contieri, parroco dell’Immacolata Concezione in Stintino, sono risultati positivi al tampone per la ricerca del Covid-19. Ne dà notizia la diocesi di Sassari. In una nota firmata dal vicario generale, mons. Antonio Tamponi, si comunica che “le loro condizioni di salute sono buone”. “Siamo vicini ai nostri sacerdoti in questo momento di difficoltà, assicurando loro sostegno e preghiera”, prosegue mons. Tamponi, aggiungendo che “tutte le procedure sanitarie previste dai protocolli medici sono state tempestivamente avviate e i locali parrocchiali sono stati sottoposti alle operazioni di sanificazione straordinaria”.

Le celebrazioni liturgiche e le attività pastorali nelle parrocchie sono garantite nel rispetto della normativa prevista a tutela della salute pubblica.