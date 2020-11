Coronavirus Covid-19: Croce Rossa Lombardia, ricostituita task force per l’emergenza. In campo anche contro le fake news

Per far fronte alla nuova emergenza dettata dalla recrudescenza dell’epidemia da Covid-19, il Comitato regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana ha riattivato in queste settimane le funzioni di supporto alla popolazione e agli 87 Comitati presenti sul territorio, già attive tra marzo e luglio. L’Unità di Crisi e la Sala operativa regionale (Sor), si legge in un comunicato, hanno ricostituito la task force presso il Centro formativo nazionale di Bresso, sotto la gestione della Sor e il coordinamento del commissario all’emergenza Covid-19 e del direttore sanitario del Comitato regionale. “Rivolte alla popolazione sono tutte le attività della funzione sociale – consegna della spesa a domicilio, consegna e ritiro di indumenti di persone ricoverate in ospedale, consegna a domicilio di pacchi viveri per le persone in condizione di fragilità sociale e altre che saranno sviluppate secondo le necessità – mentre le funzioni salute, sanità e psicosociale sono di supporto ai volontari ed operatori di Croce Rossa, quotidianamente esposti, nel loro servizio, ai rischi sanitari e alle fatiche anche psicologiche che l’attività comporta”. Per facilitare il flusso di informazioni al proprio interno e garantire una continua e corretta comunicazione con i media, è stata riattivata anche la funzione “Comunicazione”, coordinata dalla giornalista Maria Vittoria Gatti. “Le nostre forze sono in campo anche per contrastare il virus della disinformazione e delle fake news”, afferma la presidente del Comitato Regionale, Sabina Liebschner.