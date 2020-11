Povertà educativa: Caritas Firenze, attivi due progetti dedicati ai minori più fragili

Due progetti destinati a fronteggiare la povertà educativa. Li sviluppano la Fondazione CR Firenze, la Fondazione Il cuore si scioglie e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze. “Accompagnare” e “supportare” sono le parole chiave alla base del progetto “Motori”, finanziato dalla Fondazione CR Firenze. L’iniziativa si propone di guidare i minori, dagli 8 ai 13 anni, nel reinserimento scolastico dopo il periodo di lockdown, con un focus specifico per gli studenti che si apprestano ad affrontare il periodo di passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria.

L’iniziativa, che terminerà a dicembre 2020, prevede attività di gioco e di socializzazione, il sostegno nello svolgimento dei compiti e l’organizzazione del laboratorio di arteterapia. Essenziale è il legame con le famiglie, soprattutto con quelle in difficoltà per ragioni economiche. Per queste sono stati organizzati dei momenti di ascolto attraverso il coinvolgimento di uno psicologo e monitoraggio delle condizioni dei nuclei maggiormente critici.

Il progetto “Ri-peat”, finanziato da Fondazione CR Firenze e Fondazione Il cuore si scioglie in collaborazione con il Ceis di Firenze, si propone invece di perseguire gli obiettivi di frenare la dispersione scolastica e dare a tutti gli studenti le stesse opportunità di crescita. I minori che partono da una condizione di fragilità sono infatti quelli maggiormente penalizzati nel percorso scolastico, ancor di più nella complessa emergenza sanitaria in corso. Saranno realizzate attività laboratoriali che permettano ai ragazzi dai 14 ai 21 anni, italiani e stranieri, di studiare attraverso laboratori e di essere sostenuti nell’orientamento al lavoro. Perciò è attivo il laboratorio dedicato alla realizzazione di un fumetto che mira a stimolare l’espressività dei ragazzi e delle ragazze, l’alfabetizzazione di italiano di base e il laboratorio di informatica. Il progetto durerà fino a giugno 2021.