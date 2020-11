Solidarietà: Emergenza Sorrisi, una raccolta fondi per bambini affetti da gravi malformazioni facciali

“Emergenza Sorrisi” lancia la campagna di raccolta fondi “Il suo futuro è nelle Tue mani”: fino al 28 novembre sarà possibile offrire il proprio sostegno ai medici e volontari dell’associazione nella speranza che si torni presto a donare un futuro ai tantissimi bambini che in tutto il mondo nascono con una malformazione del volto. Per farlo occorre inviare un sms dal valore di 2 euro al 45594, oppure effettuare una chiamata da rete fissa al 45594 per donare 5 o 10 euro.

Supportando la campagna si potrà contribuire all’organizzazione di corsi di formazione dedicati a medici, infermieri e sanitari dei Paesi in cui opera Emergenza Sorrisi. I corsi, erogati in modalità online, aiuteranno gli operatori locali a fronteggiare la pandemia attraverso i seminari di prevenzione, diagnosi e trattamento del Covid-19.

Inoltre, i fondi raccolti attraverso la campagna contribuiranno allo sviluppo dell’azione umanitaria di Emergenza Sorrisi attraverso l’organizzazione di missioni chirurgiche e programmi di formazione e sensibilizzazione rivolti ai medici locali, pianificati in Afghanistan, Somaliland, Guinea e Benin. “Anche nella dolorosa emergenza sanitaria degli ultimi mesi che ci ha costretti a sospendere molte missioni chirurgiche in programma, i nostri medici locali continuano a portare sorrisi, perché molti di loro hanno acquisito da noi le tecniche e gli strumenti”, spiega Fabio Abenavoli, presidente di Emergenza Sorrisi.