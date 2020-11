Diocesi: Lecce, sospesa la residenzialità nel seminario vescovile e didattica a distanza per la Pastorale vocazionale

Le prescrizioni in atto per frenare la pandemia di coronavirus Covid-19 hanno imposto al Centro diocesano vocazioni dell’arcidiocesi di Lecce un piano didattico diverso dal solito senza attività in presenza. Ai gruppi ministranti e agli animatori dei ministranti e vocazionali sono stati indicati alcuni strumenti per vivere in parrocchia e in famiglia il loro cammino: un sussidio con una traccia formativa e la proposta di schemi di incontro per formarsi spiritualmente e umanamente. È stato chiesto loro anche di impegnarsi a realizzare, in maniera creativa, un quaderno di viaggio di questi mesi, in cui i ragazzi possono condividere le loro piccole esperienze di vangelo vissuto e servizio nella quotidianità. Per gli animatori vocazionali, nel tempo di Avvento e Natale, è stato previsto l’invio in digitale di riflessioni sul vangelo domenicale. Il seminario arcivescovile, la cui comunità di scuola superiore in questo anno è composta da 7 ragazzi, ha sospeso temporaneamente la residenzialità ed iniziato un percorso a distanza che tiene comunque presente l’accompagnamento personale e di gruppo.