NotiCum: Fondazione Missio, nuovo numero della rivista multimediale. La “Fratelli tutti” con gli occhi della missione

È uscito NotiCum del mese di novembre, la rivista multimediale della fondazione Missio. Tra i temi in evidenza in questo numero i commenti all’enciclica Fratelli tutti di don Massimo Rizzi, direttore del Centro missionario diocesano di Bergamo, del teologo don Giuliano Zanchi, del direttore della sezione Cum di Missio don Marco Testa, che ne sottolineano l’importanza nell’ottica della “Chiesa in uscita” promossa da Papa Francesco a partire dall’Evangelii gaudium. Nel numero appena pubblicato, la decisa presa di posizione dei vescovi brasiliani con diocesi che si affacciano sul fiume São Francisco, contro i progetti di sfruttamento energetico del governo che ne comprometterebbero la portata e quindi la vita della gente legata la fiume. E ancora, un focus sulle veglie missionarie in Italia, in modo particolare sulla veglia a Bergamo, da dove il giovane Daniele Assolari partirà per un progetto di promozione dell’escursionismo sulle Ande in Bolivia. A portare la sua testimonianza di “vocazione” e di “fare cordata” è intervenuto Simone Moro, affermato alpinista italiano. Sul numero di novembre il video del suo intervento. Spazio anche agli operatori pastorali non italiani, che al Cum trovano corsi di formazione a loro dedicati. Per finire i 50 anni in Brasile della diocesi di Ivrea, celebrati in convegno dove si sono ricordati anche gli 800 volontari che si sono avvicinati al mondo missionario attraverso questo progetto di cooperazione tra le chiese. Il numero si può leggere e scaricare a questo indirizzo:

https://cloud.3dissue.com/189991/190438/222409/NotiCum11-2020/index.html?r=34