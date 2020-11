Brasile: madre Marchesini (canossiane), “ho visto tanta gente felice per poter abbracciare la Bibbia che non aveva mai potuto avere”

Madre Amelia e le sue consorelle

“Quanta gioia nel mio cuore! Quanta gente ho visto letteralmente felice per poter abbracciare la Parola (la Bibbia) che non avevano mai potuto avere. Abbiamo consegnato la prima Bibbia a una vecchietta di 102 anni che ha sempre partecipato alla vita della Comunità, ma ora, divenuta cieca, è costretta a stare in casa. Nell’entrare nella sua casa, fu felice di udire la voce del parroco e della suora, ma non disse nulla. Nel momento in cui le consegnai la Bibbia dicendo che era proprio per lei, aprì gli occhi e, anche senza veder niente, si allargò in un sorriso, due lacrime le spuntarono dagli occhi e mi abbracciò forte forte dicendomi: ‘Non ho mai potuto avere una Bibbia, ma Gesù mi ha premiata alla fine della mia vita’”. È il toccante racconto di madre Amelia Marchesini, canossiana che lavora nel nord del Brasile. Quasi due mesi fa, il settimanale cattolico di Crema “Il Nuovo Torrazzo” aveva rilanciato la sua proposta: oltre a portare cibo alle famiglie povere rese ancora più povere dalla pandemia, voleva offrire anche la Parola di Dio. Gli aiuti sono arrivati: 2mila euro, immediatamente inviati. Dalle colonne del settimanale la religiosa ringrazia e ricorda di essere stata chiamata a visitare un ragazzo di 16 anni, malato, che non voleva parlare con nessuno. Alla domanda se accettava di leggere con me un brano del Vangelo, lui, evangelico, “mi guardò, sorrise e accettò”, ricorda madre Amelia. Il ragazzo “si emozionò e prendendo in mano la Bibbia esclamò: ‘Gesù curami!”’ e scoppiò a piangere. Rimanemmo un poco in silenzio… L’emozione fu molta ed egli alla fine fu contento…”. Nel ringraziare il Signore, la religiosa riconosce di “rischiare, ma la certezza che Dio è con me mi fa correre il rischio”. Di qui il ringraziamento, da parte sua e delle altre religiose “a tutti voi che mi aiutate a rendere felice un popolo che soffre e che ha fame di Dio”.