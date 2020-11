Povertà: Caritas Fermo, oltre 11.000 interventi nel 2019. Quasi la metà dei 1.497 utenti sono italiani

Nel 2019 la Caritas diocesana di Fermo ha effettuato un totale di 11.140 interventi, principalmente riguardanti la distribuzione di pacchi viveri (9.294), primo colloquio al centro di ascolto (539), distribuzione del vestiario (498) e pagamento di bollette e/o tasse (398). I principali bisogni espressi dalle persone sono legati per lo più alla precaria situazione lavorativa ed economica: disagi dovuti a disoccupazione e reddito insufficiente (o nessun reddito). Le persone che nel 2019 si sono rivolte alla Caritas sono state in totale 1.497. È quanto emerge dal report della Caritas di Fermo sulle attività realizzate nel 2019, anche grazie ai fondi 8xmille ed ai finanziamenti di Caritas italiana: il servizio civile, il Progetto Policoro, l’iniziativa per educare i giovani al volontariato “Far bene fa bene”, le iniziative nelle scuole, il progetto Domus e “Semi di comunità” dedicati al disagio abitativo e rivolti ad adulti in situazioni di vulnerabilità, fino alle iniziative per aiutare le popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 2016 . Il report è stato realizzato in collaborazione con la redazione del periodico diocesano “La Voce delle Marche”. Gli utenti degli sportelli Caritas sono soprattutto di nazionalità italiana (49,63%), il 18,43% è di nazionalità marocchina, il resto di altre nazionalità. Le Caritas dove c’è stato maggior flusso sono state quelle di Civitanova Marche (269), di Fermo (154) e di San Tommaso (100).