Migrantes: oggi un convegno on line per “condividere l’esperienza di questi mesi di pandemia”. In apertura una preghiera per il card. Bassetti

“Condividere l’esperienza di questi mesi, quello che questa pandemia ci sta insegnando, e per individuare insieme alcune piste sul lavoro degli uffici Migrantes alla presenza del presidente della Migrantes, il vescovo mons. Guerino Di Tora”. Questo lo scopo dell’incontro della Fondazione Migrantes che si è svolto oggi in modalità online. Nell’introdurre i lavori, il direttore generale, don Giovanni de Robertis, ha chiesto di pregare per il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, attualmente ricoverato a Perugia dopo aver contratto il Covid-19. Il direttore ha ripercorso gli ultimi appuntamenti Migrantes come il Rapporto immigrazione (8 ottobre) e il Rapporto italiani nel mondo (27 ottobre). “Nonostante non sia stato possibile farlo in presenza, la modalità online ci ha permesso di raggiungere una platea più vasta”, ha detto don de Robertis. Circa il cammino futuro, il direttore Migrantes ha ricordato che “la nostra stella polare resta il convegno nazionale dell’aprile 2019 a Seveso sulla ‘Chiesa dalle genti’. È un orizzonte che dobbiamo assimilare e che dobbiamo aiutare le nostre chiese locali a fare proprio. Passare da delle comunità cristiane monoculturali a delle comunità ‘intessute da colori diversi’, come dicevamo a Seveso, capaci di includere persone di lingua e provenienza diverse, non come destinatari della nostra carità, ma come portatori di una ricchezza da condividere”.