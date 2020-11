Diocesi: Lecce, positivo al Covid anche don Marco De Carolis, è a casa e sta bene. Mons. Seccia, “continuiamo a pregare”

“Il nostro don Marco è risultato positivo al Covid-19. Lui sta bene ed è a casa”. Questo l’annuncio che questa mattina don Alessandro Mele, parroco di San Giovanni Bosco in San Pietro Vernotico, nella diocesi di Lecce, ha scritto sulla pagina Facebook della parrocchia per comunicare la positività di don Marco De Carolis, aggiungendo che per qualche giorno la chiesa resterà chiusa per una sanificazione degli ambienti. “Invito tutti colori i quali sono stati a stretto contatto con lui ad avere le attenzioni dovute per questi casi. Senza inutili allarmismi. Vi terrò aggiornati su tutto”. Con questo caso sale a 2 il numero dei sacerdoti positivi al Covid-19 nella diocesi di Lecce. “Continuiamo a pregare per i nostri sacerdoti e per tutti coloro che lottano specie in ospedale o nella propria casa contro le eventuali conseguenze del contagio”, le parole di mons. Michele Seccia. L’arcivescovo ha sentito personalmente don Marco De Carolis che lo ha rassicurato sul suo stato di salute: “Colgo l’occasione nel raccomandare a tutti la prudenza e il rispetto delle disposizioni anti-contagio – ribadisce Seccia – ma anche per manifestare il mio sostegno, la gratitudine e la preghiera dei credenti anche per tutto il personale sanitario che fra tanti sacrifici e rischi continua ad assistere e curare gli ammalati visitati da questa terribile pandemia”.