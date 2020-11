Editoria religiosa: “Ascoltare, leggere, crescere”, ultimi eventi in video conferenza. Sandrin (curatore), “bilancio più che positivo”

Ultimi passaggi televisivi per gli appuntamenti in video-conferenza della XIV rassegna “Ascoltare, leggere, crescere”. Le 22 reti tv coinvolte stanno infatti trasmettendo le ultime puntate dei 12 incontri da remoto con l’editoria religiosa proposti in questa edizione speciale che ha ridefinito le proprie modalità di fruizione. Tra i protagonisti di questi ultimi incontri digitali la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson, che parlerà del Patto su asilo e immigrazioni con cui si intende superare il Regolamento di Dublino con un sistema di “contributi flessibili” di “solidarietà obbligatoria” da destinare ai Paesi di primo arrivo. Quindi Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, che presenta il suo ultimo libro su Chiara Lubich, “Luce che avvolge il mondo” (Città Nuova, 2020). Infine Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense, che illustrerà l’ultima enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti”, sui temi della fraternità e dell’amicizia sociale. Palinsesti aggiornati disponibili su www.euro-eventi.it. Tre incontri virtuali già fruibili in streaming sul sito web e sul canale YouTube della manifestazione.

Positivo il bilancio di questa XIV edizione: 20 tra appuntamenti in presenza e da remoto, 19 presentazioni librarie e 50 relatori coinvolti. Il curatore della rassegna Sandro Sandrin ha affermato: “Abbiamo scelto di realizzare un prodotto culturale da remoto con gli stessi ospiti confermati per l’edizione in presenza. Non abbiamo sbagliato, gli eventi ci hanno dato ragione perché siamo ora nella stessa situazione epidemiologica di marzo”. Ottimi “i dati certi di ascolto dei canali televisivi del consorzio Corallo”. “Continueremo anche nel futuro, come sempre, con gli stessi valori umani e culturali di cui vogliamo essere testimoni”, conclude.