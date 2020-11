Stati Uniti: elezioni presidente. Patriarca Bartolomeo a Joe Biden, “lei offre a milioni di cittadini la speranza per un futuro migliore”

(Foto: orthodoxtimes.com)

“La gioia e l’entusiasmo” per l’elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti è stata espressa dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I in un messaggio di congratulazioni. “La gioia e l’entusiasmo per il suo successo elettorale non sono solo sentimenti personali”, scrive Bartolomeo. “Sono condivisi anche dal nostro Patriarcato ecumenico e dalle sue eparchie nel mondo”. E aggiunge: “Al di là del nostro Patriarcato, ci sono milioni di americani, come anche cittadini del mondo intero, ai quali ora lei offre una speranza (potrei dire convinzione) per un futuro migliore, dove possano prevalere i valori e gli ideali di un’umanità civilizzata”. Fortemente impegnato sul fronte della protezione dell’ambiente, il Patriarca Bartolomeo fa subito riferimento nel messaggio alla questione ambientale e al cambiamento climatico e benedice in modo particolare le iniziative che Biden ha già detto di volte assumere, primo tra tutte l’adesione all’Accordo di Parigi. “Signor presidente, poiché il mondo si aspetta così tanto da lei, noi del Fanar – che ha onorato con la sua presenza – preghiamo perché il Dio Onnipotente possa concederle forza, salute, ispirazione e resistenza per soddisfare le aspettative di tutti”. “Chi la guarda – afferma Bartolomeo – sono coloro che hanno sete di libertà religiosa, coloro i cui diritti umani sono calpestati e coloro che anelano alla libertà e alla giustizia. Sono tanti!”. Al presidente Biden Bartolomeo affida in modo particolare “le comunità religiose storiche del Medio Oriente, che aspirano alla pacifica convivenza”. Il Patriarca fa accenno nel messaggio al fatto che Joe Biden aveva visitato, nel 2011, in qualità di vicepresidente degli Stati Uniti, il Patriarcato ecumenico, al Fanar. Qualche anno prima – ricorda il sito “orthodoxtimes” nel dare la notizia -, nel 2009, il Patriarca ecumenico, durante la sua visita ufficiale negli Stati Uniti, per una conferenza internazionale sull’ambiente, aveva incontrato di persona l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, alla Casa Bianca, e il suo vicepresidente, Joe Biden.