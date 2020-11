Web: WeCa, online un tutorial sul “Manifesto della comunicazione non ostile per i piccoli”

Si intitola “Parole piumate” il “Manifesto della comunicazione non ostile per i piccoli” di Parole Ostili: è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla stamani sul sito, su Youtube e sulla pagina Facebook. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta e condotto da Alessandra Carenzio, presenta la raccolta di cinque filastrocche ispirate e scritte da Anna Sarfatti e illustrate da Nicoletta Costa. “L’idea che presentiamo in questo tutorial – spiega Alessandra Carenzio nel video – prende le mosse da due domande: siamo davvero sicuri che educare all’adozione di una comunicazione non ostile debba riguardare solo i ragazzi e gli adulti? Siamo sicuri che, solo per il fatto che i bambini non possono avere profili social, non debbano essere coinvolti?”. “Parole appuntite, parole piumate” è insomma “una bella occasione per parlare di ascolto, accoglienza, rispetto, comunicazione, relazione anche con i più piccoli e per insegnare ai grandi (adulti e genitori in primis) ad ascoltare ed essere ‘meno appuntiti'”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa. A breve in collaborazione con “Umbria Radio – InBlu” partirà la trasmissione “Linka!”, condotta da Sonia Montegiove e Andrea Canton, sui temi dei tutorial.

La novità principale di questa terza stagione dei Tutorial WeCa è la collaborazione con la Pontificia Academia Mariana Internationalis (Pami): l’ultimo tutorial di ogni mese sarà dedicato alla figura di Maria in rapporto al mondo della comunicazione.