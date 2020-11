Papa Francesco: udienza, cita le parole di Giovanni Paolo II ai giovani

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi in Polonia si celebra la Festa nazionale dell’Indipendenza”. Lo ha ricordato il Papa, salutando al termine dell’udienza i fedeli di lingua polacca collegati per la diretta streaming trasmessa dalla biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Mentre ringraziamo il Signore della storia per il dono della libertà nazionale e personale – ha proseguito Francesco – viene in mente quanto San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani: ‘Essere veramente liberi non significa affatto fare tutto ciò che mi piace, o ciò che ho voglia di fare. Essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere veramente liberi significa essere un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo per gli altri’. Il Signore benedica tutti i polacchi, donando pace e prosperità!”. Durante i saluti finali ai fedeli italiani, il Papa ha ricordato la figura di San Martino, vescovo di Tours: “Questo grande Pastore della Chiesa antica, si distinse per l’evangelica carità verso i poveri e gli emarginati. Il suo esempio insegni a ciascuno ad essere sempre più coraggioso nelle fede e generoso nella carità”.