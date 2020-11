Papa Francesco: udienza, “Dio è più paziente di noi, risponde sempre”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dio è più paziente di noi, e chi bussa con fede e perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso”. Lo ha spiegato il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Dio sempre risponde, sempre”, ha assicurato Francesco a braccio: “Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno; l’insistenza non serve a informarlo o a convincerlo, ma serve ad alimentare in noi il desiderio e l’attesa”. Citando la parabola, narrata nel Vangelo di Luca, della vedova che “si rivolge al giudice perché l’aiuti a ottenere giustizia”, il Papa ha raccontato: “Questo giudice è corrotto, è un uomo senza scrupoli, ma alla fine, esasperato dall’insistenza della vedova, si decide ad accontentarla. E pensa: ‘Meglio che risolvo il problema e me la tolgo di dosso, piuttosto che venga sempre a lamentarsi davanti a me’”. “Questa parabola – ha commentato Francesco – ci fa capire che la fede non è lo slancio di un momento, ma una disposizione coraggiosa a invocare Dio, anche a ‘discutere’ con Lui, senza rassegnarsi davanti al male e all’ingiustizia”.