Germania: Ordine dei Servi di Maria lascia Gelsenkirchen. Chiesa dell’Assunzione sarà posta in vendita

L’Ordine dei Servi di Maria rinuncia alla sua unica sede in Germania. A partire dal 31 gennaio 2021 gli ultimi due padri serviti presenti nel monastero dell’Ordine a Gelsenkirchen lasceranno la città, che ricade sotto la diocesi di Essen. Verrà contestualmente chiusa la chiesa dell’Assunzione di Maria nel quartiere popolare di Buer, come riporta il quotidiano “Neue Ruhr Wort”. La carenza generale di giovani postulanti e novizi è il motivo del ritiro. Nel quadro del progetto di riordino della diocesi di Essen, la parrocchia di Sankt Urbanus, a cui appartiene la chiesa gestita dai padri serviti, ha comunque confermato la disponibilità alla gestione a tutto il 2025: ma andando via gli ultimi due religiosi, tuttavia, non c’erano più abbastanza sacerdoti per celebrare le funzioni regolarmente. Secondo il quotidiano, riportato dal portale della Chiesa cattolica tedesca, katholisch.de, uno dei padri lascerà Gelsenkirchen il prossimo 22 novembre, mentre l’altro resterà sino alla chiusura definitiva, anche per assicurare la cura pastorale per il prossimo Natale, in attesa di un nuovo ruolo in parrocchia.

Il monastero dell’Assunzione di Santa Maria venne fondato dai padri serviti nel 1954 e da subito assicurarono la gestione anche della chiesa secondaria di Sankt Konrad, dove l’ultima messa è stata celebrata a giugno. Insieme con altri ordini religiosi hanno assicurato, per quasi settant’anni, la cura spirituale e assistenziale dell’ospedale Bergmannsheil che, tra le altre specializzazioni, è centro interregionale di rianimazione e terapia intensiva ed è molto impegnato della cura dei pazienti Covid-19. La chiesa dell’Assunzione di Maria è la settima che a Gelsenkirchen viene chiusa e destinata alla vendita in questi anni, con conseguente trasformazione d’uso o demolizione.