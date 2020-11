Giornata mondiale poveri: Caritas Cerreto Sannita, solidarietà, momenti di preghiera e un nuovo numero di telefono per chi è in difficoltà al tempo del Covid

In occasione della IV Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domenica 15 novembre, “siamo invitati a tendere tutti la mano al povero! Le nostre coscienze sono continuamente provocate a discernere quei ‘segni dei tempi’ che ci permettono di riconoscerci poveri tra i poveri, fragili con i fragili per lasciare tracce che possano diventare vie percorribili di bene per tutta l’umanità”, sottolineano il direttore della Caritas diocesana di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti, don Pino Di Santo, e l’équipe di lavoro, che invitano, nel rispetto delle misure anti Covid, ogni comunità parrocchiale a promuovere piccole e discrete iniziative. Alle parrocchie è stato inviato uno schema di adorazione eucaristica da fare nelle comunità e un piccolo sussidio di preghiera da fare nelle famiglie. Inoltre, le offerte raccolte durante le messe di domenica 15 novembre saranno devolute alla Caritas parrocchiali per aiutare, in modo discreto e nascosto, qualche famiglia o persone in oggettive difficoltà.

A livello diocesano, è stata scelta la strada di un incontro via web con tutti gli operatori Caritas delle parrocchie e con i parroci per un momento di riflessione, preghiera e confronto: ieri, c’è stato per le Foranie di Telese e di Cerreto Sannita, domani per quelle di Sant’Agata de’ Goti e di Airola. Inoltre sabato 14 novembre, alle ore 20.45, vigilia della IV Giornata dei Poveri, ci sarà, sempre via web, un momento di preghiera e di riflessione per i poveri della diocesi.

La Caritas diocesana comunica anche che stato attivato il nuovo numero di telefono 371 4343566, al quale sarà possibile rivolgersi in questo momento difficile a causa dell’aumento di contagi. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19. Dopo le ore 19 sarà possibile lasciare un messaggio WhatsApp per essere ricontattati. “Questo nuovo numero – spiegano alla Caritas – è stato attivato al fine di garantire un servizio sempre più efficiente di ascolto, attenzione, servizio, sostegno e contrasto alla povertà educativa, rimodulando quanto già viene effettuato, in base alla situazione contingente”.