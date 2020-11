Migranti: Open Arms soccorre imbarcazione con 100 persone in acqua, 5 morti accertati

credits: Open Arms

Un centinaio di persone sono in acqua e almeno 5 sono i morti accertati in un naufragio nel Mediterraneo, mentre le squadre di Open Arms stanno effettuando disperati salvataggi con due lance rapide. L’imbarcazione ha ceduto dopo essere stata abbandonata per giorni in mare. Tra le persone anche bambini e un neonato. “I bambini sono a bordo – informa l’Ong su Twitter –, l’equipe medica sta assistendo tutte le persone tratte in salvo”. In un video Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia, chiede “prima di tutto una operazione congiunta a livello di governi per riprendere i soccorsi in mare” e “corridoi umanitari per avere vie sicure di fuga”.