Coronavirus Covid-19: Intesa-Caritas, progetto per le nuove fragilità. 1,5 milioni per azioni di sostegno e beni materiali

Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana hanno firmato un accordo di collaborazione per il progetto “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità”. L’iniziativa prevede il sostegno delle diocesi italiane che svolgono un’importante funzione di contenimento dei bisogni sociali nei territori soprattutto nell’attuale situazione generata dalla pandemia di Covid-19.

“Nel solco dell’impegno straordinario a contrasto dell’emergenza sanitaria – viene spiegato in una nota della banca –, attraverso questo intervento, Intesa Sanpaolo sostiene con 1,5 milioni di euro le iniziative delle diocesi selezionate da Caritas Italiana”. Le risorse messe a disposizione saranno utilizzate per fornire beni e aiuti materiali ai bisognosi, con particolare riguardo all’offerta di pasti, indumenti e farmaci; casa e accoglienza per chi si trova in difficoltà abitativa; sostegno nella ricerca di lavoro e avviamento di nuove imprese per persone in difficoltà.

L’accordo, frutto dell’esperienza sia della banca sia della Caritas, individua criteri specifici di valutazione e selezione dei progetti come il raggiungimento del maggior numero di aree di intervento e di persone in condizione di fragilità non sostenute da altre iniziative nazionali o territoriali; la capacità di rappresentare un modello replicabile di sostegno al territorio, con attenzione alla sostenibilità dal punto di vista sociale, ambientale ed economico; una pianificazione temporale certa, con obiettivi definiti e costi sostenibili.