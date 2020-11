Coronavirus Covid-19: Caritas Senigallia, aperto hotel per pazienti asintomatici o in via di guarigione

È stato aperto a Senigallia un Covid Hotel gestito da Caritas Senigallia, grazie all’esperienza maturata in questo campo a marzo. Il Covid Hotel ospita malati asintomatici o pazienti ormai in via di guarigione dimessi dall’ospedale ma ancora positivi al virus. Gli ospiti sono autosufficienti e senza bisogno di cure. Il progetto prevede un’accoglienza gratuita per l’ospite. Le camere accreditate sono 45, ognuna con bagno personale, wi-fi, tv, telefono collegato all’operatore della reception e balcone. La presenza di due accessi e di due ascensori permette di differenziare i percorsi e di garantire le procedure di sicurezza e tutela degli operatori. Al termine della quarantena verrà effettuato un tampone per attestare la negatività dell’ospite e permettergli di lasciare la struttura. Lo scopo, spiega Caritas Senigallia, “è prima di tutto alleggerire gli ospedali di pazienti ormai senza sintomi ma ancora positivi. Dare un supporto a chi non ha la possibilità di praticare il corretto isolamento nella propria abitazione e incentivare l’isolamento stesso per prevenire la diffusione del contagio”. Gli ospiti riceveranno colazione, pranzo e cena davanti alla porta della camera. Verranno contattati costantemente dagli operatori per verificare il loro stato di salute. In un’ottica di tutela a 360 gradi del benessere della persona ospitata, tra i servizi offerti è previsto anche un supporto telefonico da parte di un team di psicologi volontari. Nell’intero progetto saranno coinvolti 8 operatori. Caritas Senigallia ringrazia i proprietari dell’hotel per la messa a disposizione della struttura, la Protezione civile regionale, la Regione e il sindaco di Senigallia per il sostegno dato nell’avviamento del progetto, tutti i volontari e gli infermieri e medici volontari dell’ambulatorio medico solidale Paolo Simone.