Cinesi in Italia: raduno a Prato delle comunità cattoliche presenti nel nostro Paese

Prato si prepara ad accogliere il raduno delle comunità cattoliche cinesi presenti in Italia. L’occasione – fa sapere la diocesi di Prato in una nota diffusa – è la quattordicesima giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, che si celebra il 24 maggio e ogni anno si tiene in una diversa città italiana. Il programma dell’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa convocata per giovedì 4 maggio alle ore 11 nella parrocchia dell’Ascensione al Pino, sede della comunità cattolica cinese di Prato (via Galcianese, 20/P). Saranno presenti il vicario generale della diocesi di Prato, mons. Daniele Scaccini, e il cappellano della comunità cinese, don Pietro Wang.