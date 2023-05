Ecumenismo: il metropolita Antonij incontra Papa Francesco e gli porta gli auguri del Patriarca Kirill. Poi lungo colloquio con mons. Brian Farrell

Gli auguri del Patriarca Kirill per la festa di Pasqua e per i 10 anni di Papa Francesco “sul soglio di Roma celebrato quest’anno”. A porgerli questa mattina al Santo Padre è stato il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca che “su invito personale di Papa Francesco”, è stato tra gli ospiti d’onore dell’udienza generale in piazza San Pietro. A darne notizia è il sito del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Al termine dell’udienza – si legge nella nota – “il metropolita Antonij ha avuto una conversazione con il capo della Chiesa cattolica romana. Papa Francesco ha accolto calorosamente il prelato, congratulandosi con lui per i giorni pasquali in corso e chiedendogli di trasmettere i suoi migliori auguri a Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill”. Secondo quanto riporta il Patriarcato, durante la conversazione, Papa Francesco e il metropolita Antonij hanno toccato una serie di temi di attualità delle relazioni interconfessionali”. Sempre nella giornata di oggi il metropolita russo ha fatto visita al Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei cristiani, dove ha incontrato l’arcivescovo Brian Farrell, segretario del dicastero vaticano, e nel corso di “un lungo colloquio”, svoltosi “in un’atmosfera cordiale, le parti hanno discusso un’ampia gamma di argomenti relativi all’attuale interazione tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”.