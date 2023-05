Educazione: Università Cattolica, a 100 anni dalla nascita di don Milani domani giornata di studio per condividere riflessioni e idee sulla scuola

A cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica promuove una giornata di studio, giovedì 4 maggio, per condividere riflessioni e idee sulla scuola. “Le Barbiane di oggi. Quali proposte per la scuola. Nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani”, è il titolo dell’evento che può essere seguito online sul sito web www.unicatt.it e in presenza a Milano, nell’aula NI 110 in via Nirone 15, a partire dalle 14.30. Ai saluti di Agostino Burberi, presidente Fondazione don Lorenzo Milani, Domenico Simeone, preside Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica, e Pierluigi Malavasi, presidente Società italiana di Pedagogia, seguiranno gli interventi di diversi esperti come Milena Santerini, direttrice Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali dell’Università Cattolica, Eraldo Affinati, autore de “L’uomo del futuro. Sulle strade di don Milani”, Piergiorgio Reggio, pedagogista e autore de “Lo schiaffo di don Milani. Il mito di Barbiana”, Renata Viganò, pedagogista dell’Università Cattolica e vicepresidente Invalsi. Durante la tavola rotonda “Le proposte delle nuove ‘Barbiane’ sulla scuola” si confronteranno diverse esperienze delle scuole: Ivan Tamietti, “Provaci ancora Sam” di Torino, Eugenio Brambilla, “Scuola della seconda opportunità I care” di Milano Lodi, Maria Granata, “Polo Exodus Cosenza”, Flaviana Robbiati, Comunità di Sant’Egidio Milano, e Riccardo Taddei, “Non uno di meno” Smac Trieste.