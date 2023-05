Commissione Ue: domani il Forum economico. “Nuovo modello competitivo per l’Europa di fronte alle tensioni globali”

Al via a Bruxelles, il 4 maggio, l’edizione 2023 del Forum economico organizzato dalla Commissione europea. Il tema al centro del Forum è la creazione di “un nuovo modello competitivo per l’Europa di fronte alle tensioni globali e alle risorse limitate”. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Si riuniranno relatori di alto livello, politici europei e internazionali, mondo accademico, rappresentanti delle istituzioni finanziarie, delle aziende e delle parti sociali. I partecipanti discuteranno di politica industriale, commerciale ed energetica, della protezione dei lavoratori, dei consumatori, delle generazioni future e dell’impatto sul bilancio del cambiamento climatico. Ci si interrogherà se “una società senza contanti possa essere vantaggiosa o meno per i cittadini e per l’economia”. La direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, terrà un discorso programmatico. Interverranno anche Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con incarico per l’Economia, Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli Affari economici, Bernd Lange, membro del Parlamento europeo, Nadia Calviño, vice primo ministro spagnolo e ministro dell’Economia e della trasformazione digitale, e Paschal Donohoe, ministro irlandese della Spesa pubblica, e presidente dell’Eurogruppo.