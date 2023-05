Comunicazione: WeCa, da oggi on il line un tutorial sull’evangelizzazione con gli strumenti e negli ambienti digitali

(Foto: WeCa)

“Vangelo ed evangelizzazione sul web, che significa?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 3 maggio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da don Paolo Padrini, unisce la riflessione a piste operative sul fronte dell’evangelizzazione con gli strumenti e negli ambienti digitali.

“Chiedersi come portare il Vangelo sul web – ci si domanda nel tutorial – significa partire da una premessa importante: il Vangelo non è solo un libro. Il Vangelo è una persona: è Gesù salvatore che si racconta a noi, attraverso la testimonianza viva di chi già ha vissuto il ‘sì’ della fede, ovvero la Chiesa”. Sul web dunque l’evangelizzazione è testimonianza concreta, che si traduce “in una presenza che sia significativa”. Don Paolo Padrini la sintetizza in uno slogan: “Chi prega, chi vive la fede, evangelizza due volte!”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.