Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Anche oggi il Papa ha iniziato l’udienza generale facendo salire sulla jeep bianca scoperta cinque bambini, maschi e femmine, tutti con il cappellino bianco. Il consueto appuntamento del mercoledì è oggi molto affollato, tanto che alle 8.30, un quarto d’ora circa prima dell’ingresso di Francesco in piazza a bordo della papamobile, la fila nella piazza Sant’Uffizio faceva due giri, il doppio del solito. Il Papa, apparso sorridente e rilassato, si è concesso volentieri, come sempre, alla folla che lo ha salutato con fazzoletti bianchi e gialli al passaggio della jeep tra i vari settori della piazza delimitati dal colonnato del Bernini. Immancabili le foto e i selfie di rito, così come l’abbraccio con i bambini che i solerti uomini della Gendarmeria vaticana hanno porto al Santo Padre lungo il tragitto fino alla sua postazione al centro del sagrato, in piazza San Pietro.