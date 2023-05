Pontefici: Cel, domani a Carpineto Romano il convegno nazionale “Leone XIII principe della pace” organizzato dalla Commissione Psl

Si svolgerà domani, giovedì 4 maggio, a Carpineto Romano, paese natale di Gioacchino Pecci, il Pontefice della “Rerum Novarum”, il IV convegno nazionale dedicato alla figura di Papa Leone XIII. Il convegno è promosso dalla Commissione regionale per la pastorale sociale e il lavoro (Psl) della Conferenza episcopale laziale (Cel) in collaborazione con la diocesi di Anagni-Alatri, il comune di Carpineto Romano e il sostegno economico di BancAnagni. Il tema prescelto in questo 2023 è fortemente legato alla drammatica situazione venutasi a creare con l’invasione russa in Ucraina: “Leone XIII principe della pace”. Relatore d’eccezione Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense, ordinario di Diritto internazionale. A fare gli onori di casa il sindaco e l’assessore alla cultura del comune lepino Stefano Cacciotti e Emanuela Massicci, il parroco don Gianni Macali. Sarà presente il presidente del Centro culturale Leone XIII di Rionero in Vulture (Pz). I lavori saranno introdotti da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Anagni-Alatri, mentre le conclusioni sono affidate a mons. Gianrico Ruzza, vescovo delegato Cel per la Pastorale sociale e il lavoro. A moderare i lavori del convegno il direttore della Commissione regionale Psl, Claudio Gessi. Il convegno sarà preceduto, alle ore 16, dalla visita al “Museo dei cimeli leonini”, tra i quali spicca per interesse e significato la penna con cui fu firmata, nel 1891, l’enciclica “Rerum novarum”, caposaldo e pilastro della Dottrina sociale della Chiesa. Al convegno è legato il Premio Rerum Novarum, dedicato a esperienze di alto significato che si sono distinte nel campo della Pastorale sociale: nel 2018 al Gruppo cooperativo Goel attivo nella Locride, nel 2019 al Progetto Policoro della Cei, nel 2021 a mons. Filippo Santoro per il grande impegno per la 49ª Settimana sociale di Taranto. Il Premio 2023 verrà consegnato ad agosto, in una particolare giornata nell’ambito del programma dell’Estate di Carpineto Romano. Nel corso del convegno di giovedì verrà inoltre annunciata l’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro per il necessario rilancio dell’Istituto culturale Leone XIII di Carpineto Romano. Ai presenti al convegno verrà fatto dono della copia della Lettera spostolica “Praeclara Gratulationis” che in tema di “pace” Leone XIII emanò il 20 giugno 1894 e l’opuscolo “Leone XIII principe della pace”. L’organizzazione del convegno è affidata al Cers-Centro ricerche sociali “Vittorio Bachelet” di Colleferro.