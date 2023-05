Famiglie cattoliche: Fafce, a Murcia la riunione biennale del Consiglio direttivo. Oggi dibattito su formulazione di genere nei documenti Ue

I presidenti e i delegati delle organizzazioni associate e membri della Federazione delle associazioni delle famiglie cattoliche in Europa (Fafce) sono riuniti a Murcia (Spagna) per la riunione biennale del Consiglio direttivo, dal 2 al 4 maggio. Per la prima volta la riunione si svolge in Spagna all’Università Cattolica Sant’Antonio di Murcia. Le associazioni familiari cattoliche di tutta Europa elaboreranno le priorità, a livello Ue, per il lavoro e le azioni nel prossimo semestre. Due nuovi delegati osservatori, dalle Conferenze episcopali dei Paesi nordici e dell’Albania, partecipano, per la prima volta, alla riunione. Si è svolto ieri un Congresso internazionale sulle reti familiari: “Antidoto alla solitudine”, per rispondere all’invito di Papa Francesco, nel suo discorso del 2022 alla Fafce, a promuovere uno “spirito di comunione e collaborazione tra le famiglie europee”. Alla conferenza, organizzata con l’Università, il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece), hanno partecipato l’arcivescovo Bernardito Cleopas Auza, nunzio apostolico nel Regno di Spagna e nel Principato di Andorra, e mons. Arūnas Poniškaitis, vescovo ausiliare di Vilnius (Lituania) e vicepresidente della Commissione Famiglia e vita del Ccee. Oggi, 3 maggio, è previsto un dibattito sull’uso della formulazione di genere nei documenti dell’Ue. Durante la giornata sarà celebrata una messa nella chiesa dell’Università. Il 4 maggio ci sarà una presentazione online con Amanda Zurface, specialista della Chiesa cattolica per la società di software Usa, Covenant Eyes.