Dialogo: Roma, incontro ieri del metropolita Antonij (Patriarcato Mosca) con mons. Gugerotti (Dicastero Chiese orientali)

Metropolita Antonij (Mosca) e mons. Gugerotti (Foto Patriarcato Mosca)

Ieri il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha incontrato a Roma l’arcivescovo Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Secondo quanto riportato oggi sul sito del Patriarcato di Mosca, il metropolita Antonij, numero due del Patriarcato di Mosca, è arrivato in Italia il 1° maggio “con la benedizione di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill”, per “una breve visita di lavoro”. Il metropolita Antonij – si legge nella breve nota – si è congratulato con mons. Gugerotti per la sua nomina alla guida del Dicastero vaticano nel novembre 2022, ricordando i tanti anni di lavoro dell’arcivescovo come rappresentante diplomatico della Santa Sede nella regione transcaucasica, Bielorussia e Ucraina. “Durante l’incontro, è stata discussa una vasta gamma di questioni di reciproco interesse”, si legge ancora nella nota, e, al termine, le parti si sono scambiate dei doni.