Giubileo 2025: Roma, il 9 maggio la presentazione delle iniziative della fase preparatoria

Martedì prossimo, 9 maggio (ore 11.30, Sala Stampa della Santa Sede, via dell’Ospedale 1), si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative della fase preparatoria del Giubileo 2025 e delle tappe significative di avvicinamento all’Anno giubilare. Durante la conferenza stampa – informa il Dicastero per l’evangelizzazione – verranno presentati, tra l’altro, il calendario dei grandi eventi giubilari, i processi attivati e gli obiettivi già raggiunti nella fase preparatoria, con il coinvolgimento delle quattro Commissioni organizzative, integrate dalla seduta che riunisce i delegati delle diocesi italiane e i referenti delle Conferenze episcopali internazionali, il Comitato tecnico e le 35 Sottocommissioni. Il 9 maggio sarà presentato anche il nuovo sito del Giubileo 2025, iubilaeum2025.va, attivo dal giorno successivo, e verrà mostrata in anteprima l’app per i pellegrini iubilaeum2025, disponibile per Android e iOS. Anche i profili social del Giubileo saranno attivi dal prossimo autunno. Tramite il sito e l’app si potrà accedere a una piattaforma che permette di registrarsi e ottenere la “Carta del Pellegrino”. È già stato selezionato, inoltre, anche il vincitore del concorso internazionale per l’inno del Giubileo 2025, il cui nome verrà annunciato durante la conferenza stampa. Giovedì 1° giugno sarà inaugurato, in via della Conciliazione 7, anche il “Centro Pellegrini – Info Point per il Giubileo”, dove fedeli e turisti potranno, già dai prossimi mesi, chiedere informazioni per partecipare, per diventare volontari o organizzare il proprio pellegrinaggio nel 2025. Verranno rese note anche le prime notizie riguardo agli eventi culturali già previsti in preparazione all’Anno giubilare.